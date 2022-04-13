Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения
В ночь на 13 апреля в центре Украины россияне обстреляли железнодорожную станцию, среди пассажиров и железнодорожников никто не пострадал
Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.
"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. По соображениям безопасности, мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - сообщил он.
Это привело к задержке поездов, самое длинное из которых составляет 7 часов 23 минуты, однако Александр Камышин назвал приоритетом безопасность.
"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела. И это главное", - подчеркнул председатель правления "Укрзалізниці".
Укрзалізниця обнародовала перечень задерживаемых поездов:
- №95 Киев-Рахов – +6,5;
- №149 Киев-Ивано-Франковск – +4;
- №91 Киев-Львов – +1.39;
- №29 Киев-Ужгород – +3;
- №7 Киев-Черновцы – +5.30;
- №30 Ужгород-Киев – +4.30;
- №96 Рахов-Киев – +5;
- №44 Ивано-Франковск-Киев – +5;
- №2 Ивано-Франковск-Харьков – +6;
- №142 Львов-Лозовая – +2.5;
- №130 Ивано-Франковск-Кременчуг – +5;
- №98 Ковель-Киев – +3;
- №18 Ужгород-Харьков – +6;
- №97 Киев-Ковель – +7,36;
- №77 Одесса-Ковель – +5,5;
- №232 Львов-Днепр - +7,41;
- №14 Солотвино-Киев – +1,04;
- №716 Перемышль-Киев – +1,11;
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