Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центре Украины, 17 поездов изменили расписание и маршрут движения

Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.



"Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине. По соображениям безопасности, мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов", - сообщил он.



Это привело к задержке поездов, самое длинное из которых составляет 7 часов 23 минуты, однако Александр Камышин назвал приоритетом безопасность.



"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела. И это главное", - подчеркнул председатель правления "Укрзалізниці".



Укрзалізниця обнародовала перечень задерживаемых поездов:

№95 Киев-Рахов – +6,5;

№149 Киев-Ивано-Франковск – +4;

№91 Киев-Львов – +1.39;

№29 Киев-Ужгород – +3;

№7 Киев-Черновцы – +5.30;

№30 Ужгород-Киев – +4.30;

№96 Рахов-Киев – +5;

№44 Ивано-Франковск-Киев – +5;

№2 Ивано-Франковск-Харьков – +6;

№142 Львов-Лозовая – +2.5;

№130 Ивано-Франковск-Кременчуг – +5;

№98 Ковель-Киев – +3;

№18 Ужгород-Харьков – +6;

№97 Киев-Ковель – +7,36;

№77 Одесса-Ковель – +5,5;

№232 Львов-Днепр - +7,41;

№14 Солотвино-Киев – +1,04;

№716 Перемышль-Киев – +1,11;

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