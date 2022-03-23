Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино Донецкой области
Прицельный огонь по железнодорожной инфраструктуре продолжается, констатируют в госкомпании
Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegramm.
"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога", – написал он.
Обошлось без пострадавших.
"Но я в который раз обращаюсь к цивилизованному миру: помогите нам закрыть небо! На земле мы, железнодорожники, свою работу делаем и будем продолжать делать четко! Но мы бессильны против обстрелов с неба", – написал глава правления госкомпании.
Напомним, в Мариуполе оккупанты уничтожили Художественный музей им. Куинджи с картинами всемирно известных мастеров.
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