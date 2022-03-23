Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино Донецкой области

Об этом заявил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegramm.



"Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога", – написал он.



Обошлось без пострадавших.



"Но я в который раз обращаюсь к цивилизованному миру: помогите нам закрыть небо! На земле мы, железнодорожники, свою работу делаем и будем продолжать делать четко! Но мы бессильны против обстрелов с неба", – написал глава правления госкомпании.

Напомним, в Мариуполе оккупанты уничтожили Художественный музей им. Куинджи с картинами всемирно известных мастеров.