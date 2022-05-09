Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, несколько улиц остались без света

Об этом сообщил в телеграмм глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью 9 мая оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепровщине.

Известно о попадании по окрестностям села Большая Костромка. В результате налета несколько улиц остались без света. Среди населения жертв нет.

За сутки 8 мая враг выпустил по Одесщине 9 ракет, 6 из них уничтожены силами ПВО.

Российские окупанты осуществили ракетный обстрел исторического еврейского кладбища в Глухове Сумской области.

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