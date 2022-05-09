Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепропетровщине, несколько улиц остались без света
Российские оккупнаты ночью 9 мая обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области. Среди местного населения без жертв
Об этом сообщил в телеграмм глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ночью 9 мая оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину на Днепровщине.
Известно о попадании по окрестностям села Большая Костромка. В результате налета несколько улиц остались без света. Среди населения жертв нет.
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