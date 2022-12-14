Оккупанты обстреляли здание Херсонской ОВА
14 декабря войска РФ нанесли удар из РСЗО по Херсону: под поражением оказалось здание областной администрации
Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Отмечается, что 14 декабря около 11:00 войска РФ нанесли удар по Херсону. От атаки с реактивных систем залпового огня поражение потерпело здание ОВА, известно о повреждении двух этажей здания. Предварительно пострадавших нет.
- Напомним, в Херсонской области один человек погиб и один получил ранения в результате российских обстрелов 13 декабря.
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