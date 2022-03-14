Оккупанты обстреляли завод "Антонов" в Киеве

Об этом сообщает прессслужба КГГА .



"Оккупанты обстреляли Киев - взрывы прогремели на заводе "Антонов" и в Оболонском районе. На местах взрывов работают пожарные, медики и другие службы", - говорится в сообщении.



В КГГА отметили, что в результате российских обстрелов погибли и ранены, однако не уточнили, пострадали ли люди именно в результате обстрела предприятия.



"По предварительным данным погибли два человека, 7 получили ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, утром 14 марта кафиры обстреляли многоэтажку в Оболонском районе Киева: на месте происшествий обнаружили тела двух погибших, по меньшей мере трех человек госпитализировали.