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Оккупанты обстреляли Запорожский район: два человека погибли

14 августа, 2023 понедельник
09:32
Война с Россией

Ночью враг обстрелял Запорожский район, в результате чего на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетали окна

Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Окупанти обстріляли Запорізький район

Фото: МВД Украины

Чрезвычайщики проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.
  • В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате трое пострадавших, вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.
  • Ночью на 14 августа российская армия ударила по жилым кварталам Херсона, в результате чего двое мужчин и женщина получили ранения.
Общество
Украина
Запорожская область
Военные новости
ракетний удар
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