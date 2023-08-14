Оккупанты обстреляли Запорожский район: два человека погибли
Ночью враг обстрелял Запорожский район, в результате чего на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены еще два дома и в соседних вылетали окна
Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.
В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.
Фото: МВД УкраиныЧрезвычайщики проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.
- В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате трое пострадавших, вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.
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