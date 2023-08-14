Об этом сообщили в telegram-канале МВД Украины.

В результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Фото: МВД Украины

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами: в результате трое пострадавших, вспыхнули несколько пожаров, обломками повреждено общежитие и супермаркет.

Ночью на 14 августа российская армия ударила по жилым кварталам Херсона, в результате чего двое мужчин и женщина получили ранения.

Чрезвычайщики проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.