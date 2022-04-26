Оккупанты обстреляли Запорожье. Секретарь горсовета призвал не распространять фото и видео
В Запорожье были слышны взрывы. В ОВА сообщили о "прилетах"
Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев и подтвердили в ОВА.
"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там! Ни в коем случае не распространяйте фото- и видеоматериалы в соцсетях", - написал он.
Также в ОВА отметили, что утром в 6:50 зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются.
В городе была объявлена воздушная тревога, очевидцы говорят о трех взрывах.
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