Оккупанты обстреляли Запорожье. Секретарь горсовета призвал не распространять фото и видео

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев и подтвердили в ОВА.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там! Ни в коем случае не распространяйте фото- и видеоматериалы в соцсетях", - написал он.







Также в ОВА отметили, что утром в 6:50 зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются.

В городе была объявлена воздушная тревога, очевидцы говорят о трех взрывах.







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