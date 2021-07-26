Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе: семь военных пострадали, один - в тяжелом состоянии
Российские войска осуществили обстрел позиций украинских войск из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Четыре бойца получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.
После оказания первой помощи их транспортировали в госпиталь.
Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного - средней степени, пятерых - удовлетворительное.
Силы ООС открыли огонь.
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