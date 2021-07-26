Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе: семь военных пострадали, один - в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



Четыре бойца получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.



После оказания первой помощи их транспортировали в госпиталь.



Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, одного - средней степени, пятерых - удовлетворительное.



Силы ООС открыли огонь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb