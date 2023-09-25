Оккупанты обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
Днем 25 сентября российская армия обстреляла Вовчанск Харьковской области, в результате чего получили ранения пожилые мужчина и женщина. Повреждены два дома
Об этом сообщили пресс-служба Харьковской областной прокуратуры и председатель ОВА Олег Синегубов.
"По данным следствия, около 15:00 российские военные начали обстреливать г. Вовчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Сейчас он госпитализирован", - сообщили в прокуратуре.
Открыто производство по нарушению законов и обычаев войны.
В то же время глава ОВА Синегубов уточнил, что раненых двое.
"Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет", - написал он.
По его данным, повреждены два дома.
- 23 сентября Центр сопротивления сообщал, что россияне планируют диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями.
- А 25 сентября стало известно, что ВСУ изгнали проникших на Харьковщину диверсантов, которые начали возводить укрепления у границы.
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