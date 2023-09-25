Оккупанты обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека

Об этом сообщили пресс-служба Харьковской областной прокуратуры и председатель ОВА Олег Синегубов.

"По данным следствия, около 15:00 российские военные начали обстреливать г. Вовчанск. Один из вражеских снарядов попал в жилой дом. Обломками придавило 73-летнего мужчину. Сейчас он госпитализирован", - сообщили в прокуратуре.

Открыто производство по нарушению законов и обычаев войны.

В то же время глава ОВА Синегубов уточнил, что раненых двое.

"Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет", - написал он.

По его данным, повреждены два дома.