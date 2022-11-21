Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Оба пострадавших госпитализированы, они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние раненых медики оценивают как среднее.

В результате обстрела гражданской инфраструктуры деоккупированного Херсона 21 ноября погиб человек

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