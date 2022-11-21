Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине, ранены двое мирных жителей
Россияне обстреляли из реактивных систем залпового огня жилой сектор Волчанск, что в Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Волчанске в результате сегодняшних вечерних обстрелов из РСЗО пострадали мирные жители. Оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня прямо по жилому сектору. Ранены 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Оба пострадавших госпитализированы, они получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние раненых медики оценивают как среднее.
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