Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного
По состоянию на 17:00 14 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Так, вблизи Водяного оккупант открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
- Напомним, 13 января со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
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