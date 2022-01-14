Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Водяного оккупант открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



