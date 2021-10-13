Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Шумов, Катериновки и Попасной
В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.
Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.
Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.
В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь.
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