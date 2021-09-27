Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Попасной и Новолуганского
С начала суток, 27 сентября, российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Так, в направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди украинских воинов нет.
Украинские военные стреляли в ответ.
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