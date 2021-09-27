Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Попасной и Новолуганского

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Так, в направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских воинов нет.

Украинские военные стреляли в ответ.

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