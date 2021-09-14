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Главная война с Россией Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Песков, ранен военнослужащий

Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Песков, ранен военнослужащий

14 сентября, 2021 вторник
18:40
война с Россией

С начала этого периода зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты обстреляли позиции наших военнослужащих из автоматических станковых гранатометов.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

На обстрел противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
 

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