Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Золотого-4 и Зайцева

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Зайцева оккупант обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb