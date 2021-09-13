Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Нью-Йорка, Золотого-4 и Зайцева
С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Зайцева оккупант обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.
Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
В направлении Нью-Йорке вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 мм.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное