Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Железное и Зайцево
Днем 7 сентября российские оккупационные войска открывали огонь вблизи населенных пунктов Железное и Зайцево
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Так, вблизи населенного пункта Железное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет.
А в направлении Зайцево совершили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.
По информации разведки, российские оккупационные войска продолжают наращивать боевые позиции и осуществлять минирование местности, включая участками территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения.
"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что минирование местности приводит к потерям среди личного состава российских оккупационных войск, однако враг пытается скрыть информацию о фактах гибели.
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