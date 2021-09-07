Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи населенных пунктов Железное и Зайцево

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, вблизи населенного пункта Железное российские оккупанты использовали станковый противотанковый гранатомет.

А в направлении Зайцево совершили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

По информации разведки, российские оккупационные войска продолжают наращивать боевые позиции и осуществлять минирование местности, включая участками территории в тыловых районах недалеко от линии соприкосновения.

"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОП, ОЗМ-72. Действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минирование местности приводит к потерям среди личного состава российских оккупационных войск, однако враг пытается скрыть информацию о фактах гибели.

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