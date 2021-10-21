Оккупанты обстреляли украинские позиции в Новолуганском и Южном

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, с начала текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В частности, в районе Луганского враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Южного оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь.

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