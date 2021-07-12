Оккупанты обстреляли украинские позиции у Золотого-4
В понедельник, 12 июля, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Вражеский обстрел был зафиксирован украинскими военными вблизи Золотого-4. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
В результате обстрелов российских наемников ни один украинский военный не пострадал.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
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