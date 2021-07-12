Оккупанты обстреляли украинские позиции у Золотого-4

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вражеский обстрел был зафиксирован украинскими военными вблизи Золотого-4. Оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов российских наемников ни один украинский военный не пострадал.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.