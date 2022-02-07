Оккупанты обстреляли украинские позиции у Песков

Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.



"По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.



Оккупант вел огонь из стрелкового оружия вблизи Песков.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 6 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Песков и Водяного.