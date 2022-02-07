Оккупанты обстреляли украинские позиции у Песков
По состоянию на 11:00 7 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - оккупанты вели огонь вблизи поселка Пески
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
"По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Оккупант вел огонь из стрелкового оружия вблизи Песков.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
- Напомним, 6 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня - оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Песков и Водяного.
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