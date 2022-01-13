Оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенных минометов

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.



Российские наемники открыли огонь по украинским позициям вблизи Причепиловки. Применили минометы калибра 82 мм.



Вблизи Станицы Луганской оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм.



Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.



"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb