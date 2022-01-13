Оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе из запрещенных минометов
С начала суток 13 января, по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил дважды нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Российские наемники открыли огонь по украинским позициям вблизи Причепиловки. Применили минометы калибра 82 мм.
Вблизи Станицы Луганской оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм.
Потерь в результате вражеских обстрелов среди украинских военнослужащих нет.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.69
Покупка 27.69Продажа 27.96
-
EUR
Покупка 31.54Продажа 32
- Актуальное
- Важное