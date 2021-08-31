Оккупанты обстреляли украинские позиции близ Нью-Йорка и Широкино

Об этом передает пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.

Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

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