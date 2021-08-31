Оккупанты обстреляли украинские позиции близ Нью-Йорка и Широкино
С начала этого периода зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск
Об этом передает пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Широкино российские наемники обстреляли наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новозвановки противник применял минометы 120-го калибра.
Близ Нью-Йорка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Красногоровки враг совершил обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
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