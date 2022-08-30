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Обновлено

Оккупанты обстреляли центр Харькова из артиллерии, в городе пожар, есть погибшие и раненые

30 августа, 2022 вторник
11:55
война с Россией

Сегодня, 30 августа, российские оккупанты обстреляли центр Харькова

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно, восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из самых любимых мест отдыха харьковчан. Прилетело и в еще одно место отдыха – выбиты окна в окрестных домах. О жертвах и пострадавших информация уточняется", – написал он.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что по меньшей мере один человек получил ранения.

"Российские оккупанты обстреляли центральные районы Харькова. Есть разрушения, по меньшей мере 1 человек получил ранения. Информация уточняется. Есть вероятность новых прилетов. Оставайтесь в укрытиях", - написал Синегубов.

Впоследствии Игорь Терехов написал о нескольких погибших в результате прилетов.

"Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города. Уже есть информация о трех погибших и четырех раненых", - написал Терехов.

В 10:45 мэр уточнил информацию о пострадавших.

"Уточнена информация о пострадавших в эту минуту. 5 погибших и 7 раненых", - написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА в 10:49 известил о 9 раненых.

"На месте работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь. Информация уточняется. Возможны новые обстрелы. Оставайтесь в укрытиях", - добавил Синегубов.

По предварительным данным, россияне нанесли удар из системы РСЗО "Ураган".

"Примерно в 10.15, удары были нанесены по центру города. Это дворы, загоревшийся жилой дом. Пожар локализован. Это была парковая зона. По состоянию на данный момент, известно о 5 погибших, семь раненых разной степени тяжести доставлены в больницу. 2 среднетяжелых и есть несколько человек с легкими ранениями. Один человек будет прооперирован и извлекут обломок. Все люди получили осколочные ранения. Степень адекватности врага – в одной из парковых зон был уничтожен туалет прямым попаданием снаряда. Там отдыхают мирные жители", - рассказала в эфире Еспресо советница головы Харьковской ОВА Наталья Попова.

  • Напомним, вчера Олег Синегубов показал фото последствий удара оккупантов по центру Харькова.

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