Оккупанты обстреляли центр Гуляйполя, есть жертвы
19 июля враг обстрелял из Градов и другой артиллерии центр города Гуляйполе Запорожской области
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Враг применил более 20 снарядов. Разрушением подверглись здания исполкома, горсовета, культурно-спортивного комплекса, филиалы почты и связи, частные дома.
По предварительной информации, в результате обстрела есть жертвы.
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