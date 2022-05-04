Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждена железнодорожная инфраструктура
Вечером 4 мая в Днепре прогремели взрывы. Мэр сообщил об обстреле центра города
Об этом Борис Филатов и председатель правления УЗ Александр Камышин сообщили в телеграмм.
Камышин заявил, что оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру города.
В 20:16 Филатов сообщил об обстреле Днепра. По его словам, войска РФ нанесли удар по центру города.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19:52. Впоследствии были слышны взрывы, которые подтвердили в приложении "Тревога".
- 30 апреля председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область .
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