Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: повреждена железнодорожная инфраструктура

Об этом Борис Филатов и председатель правления УЗ Александр Камышин сообщили в телеграмм.



Камышин заявил, что оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру города.







В 20:16 Филатов сообщил об обстреле Днепра. По его словам, войска РФ нанесли удар по центру города.





Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 19:52. Впоследствии были слышны взрывы, которые подтвердили в приложении "Тревога".

30 апреля председатель облсовета Николай Лукашук сообщил, что оккупанты утром обстреляли Днепропетровскую область .

В субботу, 30 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по фермерским складам в Днепропетровской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb