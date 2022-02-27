Оккупанты обстреляли центр Чернигова

Об этом он написал в фейсбуке.



"Враг нанес удар по Черниговскому городскому совету. Но попал во дворы между облстоматологией и жилой 9-этажкой по Магистратской", - сообщил Александр Ломако.



Секретарь горсовета назвал это атакой на мирных жителей Чернигова.

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