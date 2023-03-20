Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

"Россияне бьют по позициям военных и по городу. Два десятка обстрелов за сегодня. Несколько раз по Авдеевскому коксохимзаводу нанесены удары. Била ствольная артиллерия, РСЗО. Танковый обстрел был очень мощный центральной части города. Сегодня у нас двое раненых и погибшая", – сказал он.

Барабаш добавил, что за сегодня 14 человек эвакуированы, в том числе 13-летняя девочка.

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"Все сложно, воды нет, ничего нет. Женщина, которая сегодня погибла, была возле скважины", - подчеркнул глава ВГА.