Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров
Утром вторника, 19 сентября, российские оккупанты обстреляли херсонский троллейбус. В результате атаки РФ погиб сержант полиции, ранения получили двое пассажиров
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, из-за российских обстрелов ранения получили двое пассажиров троллейбуса - мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавшие обследуются и оказываются медицинской помощью.
Как сообщил впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате обстрела Херсона российской артиллерией погиб 49-летний сержант полиции.
Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.
Фото: Игорь Клименко / телеграммКроме того, о утренних обстрелах проинформировал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко.
Он отметил, что российские войска обстреляли Корабельный район Херсона около 09:35. По ул. Нефтяников армия РФ попала в троллейбус №9.
Мрачко добавил, что погибший старший сержант полиции во время атаки находился рядом с транспортом.
- Также в ночь на 19 сентября оккупанты атаковали Украину "шахедами". Во Львове из-за атаки из-под завалов достали мужчину и женщину. Еще один человек погиб.
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