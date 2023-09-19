Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, из-за российских обстрелов ранения получили двое пассажиров троллейбуса - мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавшие обследуются и оказываются медицинской помощью.

Как сообщил впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате обстрела Херсона российской артиллерией погиб 49-летний сержант полиции.

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.

Фото: Игорь Клименко / телеграмм

Кроме того, о утренних обстрелах проинформировал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко.

Он отметил, что российские войска обстреляли Корабельный район Херсона около 09:35. По ул. Нефтяников армия РФ попала в троллейбус №9.



Мрачко добавил, что погибший старший сержант полиции во время атаки находился рядом с транспортом.