Оккупанты обстреляли три воинские части Житомирщины, пострадали двое военных, - глава ОГА
Вчера вечером, 27 марта, россияне нанесли ракетный удар по военным частям Житомирщины
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА/ОВА Виталий Бунечко, передает " Espreso.TV ".
"Вчера вечером после 22:00 был обстрел трех складов, воинских частей, одна из них – это составы артиллерийских вооружений, двое военнослужащих пострадали. По мирным объектам не стреляли", - сказал Виталий Бунечко.
- Напомним , вблизи Житомира раздались взрывы, удар по городу не подтвержден, - мэр
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