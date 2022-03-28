Оккупанты обстреляли три воинские части Житомирщины, пострадали двое военных, - глава ОГА

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА/ОВА Виталий Бунечко, передает " Espreso.TV ".

"Вчера вечером после 22:00 был обстрел трех складов, воинских частей, одна из них – это составы артиллерийских вооружений, двое военнослужащих пострадали. По мирным объектам не стреляли", - сказал Виталий Бунечко.

Напомним , вблизи Житомира раздались взрывы, удар по городу не подтвержден, - мэр

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