Об этом информирует в телеграмме мэр Харькова Игорь Терехов.

"В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский", - пишет Терехов.

Рашисты попали в жилое здание, там, предварительно, один человек пострадал.

Кроме того, в результате обстрелов кафиров возник пожар на инфраструктурном объекте.

15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

16 августа российские кафиры снова нанесли удары по Харькову.

Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

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