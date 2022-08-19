Оккупанты обстреляли три района Харькова: попали в здание и объект инфраструктуры, есть пострадавший
Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова. Известно, что на объекте инфраструктуры произошло возгорание, есть попадание в дом, там пострадал один человек
Об этом информирует в телеграмме мэр Харькова Игорь Терехов.
"В 05:44 утренний обстрел Харькова. Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский", - пишет Терехов.
Рашисты попали в жилое здание, там, предварительно, один человек пострадал.
Кроме того, в результате обстрелов кафиров возник пожар на инфраструктурном объекте.
- 15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.
- 16 августа российские кафиры снова нанесли удары по Харькову.
- Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
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