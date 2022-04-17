Оккупанты обстреляли три города в Запорожской области, погибшие и раненые, – Денисова

Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова.



Оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Запорожской области. В этот раз они нанесли удары по жилым кварталам в городе Пологи. В результате обстрелов пострадал 12-летний ребенок, его срочно прооперировали. Кроме этого, в городе Васильевка в результате артиллерийских обстрелов со стороны захватчиков погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Известно, что были повреждены несколько жилых домов и депо на железнодорожной станции.



В городе Гуляйполе из-за обстрелов из разнокалиберного оружия, в частности из "градов", повреждены жилые дома мирных жителей и объекты социальной сферы.



"Обстрелы гражданских объектов являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", – добавляет Денисова.

Силы ПВО 16 апреля сбили над Запорожьем две вражеские ракеты. В результате падения обломков пострадала женщина, ее госпитализировали в больницу.