Оккупанты обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов

Об этом сообщает пресс-центр Щастинской городской территориальной громады.

“В 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенкоа было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов”, - говорится в сообщении.

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет.