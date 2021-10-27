Оккупанты обстреляли Трехизбенку, разрушены пять домов
Российско-оккупационные войска произвели обстрел населенного пункта Трехизбенка Луганской области
Об этом сообщает пресс-центр Щастинской городской территориальной громады.
“В 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию крупного калибра. По населенному пункту Трехизбенкоа было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов”, - говорится в сообщении.
В результате обстрела возникли очаги пожара, которые были быстро ликвидированы подразделением ГСЧС. Также повреждена линия электропередач, сейчас ведутся восстановительные работы. Жертв среди мирного населения нет.
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