Оккупанты обстреляли Травневое и повредили два жилых дома
В среду, 15 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе обстреляли прифронтовой населенный пункт Травневое. В результате обстрела повреждены два жилых дома
Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролисок" .
"Сегодня в 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролиска-Светлодарск позвонила по телефону социальный работник, проживающая в поселке Травневое, и сообщила, что во время обстрела были повреждены два домовладения на ул. Тихая", - говорится в сообщении.
По словам соцработника, в одном из домов разбита шиферная кровля. В другом, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.
Сейчас в поселке Травневое проживают 66 человек. Большинство из них, по информации гуманитарной миссии, - пенсионеры и переселенцы. К поселку ограничен доступ, поскольку он расположен на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон.
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