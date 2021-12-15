Оккупанты обстреляли Травневое и повредили два жилых дома

Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролисок" .



"Сегодня в 13:00 на горячую линию гуманитарного центра Пролиска-Светлодарск позвонила по телефону социальный работник, проживающая в поселке Травневое, и сообщила, что во время обстрела были повреждены два домовладения на ул. Тихая", - говорится в сообщении.



По словам соцработника, в одном из домов разбита шиферная кровля. В другом, где проживает женщина с инвалидностью, повреждено пластиковое окно.











Сейчас в поселке Травневое проживают 66 человек. Большинство из них, по информации гуманитарной миссии, - пенсионеры и переселенцы. К поселку ограничен доступ, поскольку он расположен на линии разграничения подконтрольной и неподконтрольной правительству Украины сторон.

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