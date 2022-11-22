Оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр в Донецкой области, есть пострадавшие

Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный — ранены 2 человека, повреждены 4 дома", - написал он.

"В Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв", - добавил Кириленко.

Он напомнил, что Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, поэтому призвал жителей этих населенных пунктов эвакуироваться.

17 ноября кафиры применили реактивные системы залпового огня против города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, тогда пострадали три человека.

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