Оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр в Донецкой области, есть пострадавшие
Российская армия 22 ноября обстреляла Торецк и Часов Яр Донецкой области
Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный — ранены 2 человека, повреждены 4 дома", - написал он.
"В Торецке - прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв", - добавил Кириленко.
Он напомнил, что Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, поэтому призвал жителей этих населенных пунктов эвакуироваться.
- 17 ноября кафиры применили реактивные системы залпового огня против города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области, тогда пострадали три человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное