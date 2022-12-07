Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере троих жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", - написал он.

"В результате обстрела повреждено административное здание и как минимум семь жилых домов", - добавил Кириленко, назвав россиян "толпой убийц".

Оккупанты уже не впервые обстреливают пункты выдачи гуманитарки. В ноябре они обстреляли такую точку в Орехове Запорожской области, тогда погиб соцработник и еще две женщины получили ранения.

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