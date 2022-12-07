Оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения
Российская армия обстреляла точку выдачи гуманитарной помощи в Ямполе Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По меньшей мере троих жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", - написал он.
"В результате обстрела повреждено административное здание и как минимум семь жилых домов", - добавил Кириленко, назвав россиян "толпой убийц".
- Оккупанты уже не впервые обстреливают пункты выдачи гуманитарки. В ноябре они обстреляли такую точку в Орехове Запорожской области, тогда погиб соцработник и еще две женщины получили ранения.
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