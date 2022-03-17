Оккупанты обстреляли Святошинский район Киева: произошел пожар на складе, умерли два человека
17 марта около 16:30 в Службу спасения 101 поступило несколько сообщений одновременно о пожарах в Святошинском районе столицы
Об этом передает ГСЧС и МВД .
В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб 1 человек. На месте было задействовано 2 ед. пожарной техники и 10 человек личного состава
Также неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5000 кв. м. Ликвидация продолжается. На месте задействован 1 ед. пожарной техники и 5 человек личного состава
Еще один вызов поступил о возгорании на складе. Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего осуществляется тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб 1 человек.
На месте задействовано 15 ед. пожарной техники и 67 человек личного состава. По данным МВД, пожар возник на площади 3000 кв. м.
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