Оккупанты обстреляли Сумщину: загорелись дома
Днем 17 октября в результате обстрелов оккупантов в городе Середина-Буда Сумской области загорелись частные дома
Об этом информирует оперативное командование "Север" .
Рашисты наносили удары по населенному пункту Середина-Буда в Сумской области с 15:45 до 16:30.
"Оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из .
В результате обстрелов повреждены два дома, их охватил огонь.
Прессслужба пишет, что потерь среди личного состава и техники нет. Что касается местного населения, то информация уточняется.
- 14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мини . Также россияне обстреляли из минометов Глуховскую общину.
- Российские захватчики 14 октября били с территории РФ по приграничной Черниговщине и Сумщине из минометов и дронов.
- 15 октября россияне обстреляли из минометов Белопольскую и Речковскую общины Сумщины.
- Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил , что ударных группировок или батальонно-тактических групп российской армии, которые могли бы попытаться прорвать границу в Сумской области, нет.
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