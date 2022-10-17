Оккупанты обстреляли Сумщину: загорелись дома

Об этом информирует оперативное командование "Север" .

Рашисты наносили удары по населенному пункту Середина-Буда в Сумской области с 15:45 до 16:30.

"Оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт на Сумщине из артиллерии и автоматического гранатомета. Наблюдатели зафиксировали 4 прихода, предположительно из ствольной артиллерии, 5 очередей по 3-5 выстрелов из АГС, 2 очереди из ККВТ, 5 очередей из .

В результате обстрелов повреждены два дома, их охватил огонь.

Прессслужба пишет, что потерь среди личного состава и техники нет. Что касается местного населения, то информация уточняется.

14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мини . Также россияне обстреляли из минометов Глуховскую общину.

Российские захватчики 14 октября били с территории РФ по приграничной Черниговщине и Сумщине из минометов и дронов.

15 октября россияне обстреляли из минометов Белопольскую и Речковскую общины Сумщины.

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил , что ударных группировок или батальонно-тактических групп российской армии, которые могли бы попытаться прорвать границу в Сумской области, нет.

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