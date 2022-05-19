Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Около 4:30 19 мая оккупанты с территории РФ обстреляли Старые Вырки в Сумской области. В результате повреждены дом и хозяйственные сооружения.

При руководстве прокуратуры полиция проводит досудебное расследование по нарушению законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

18 мая оккупанты дважды обстреляли Сумщину с территории РФ, в результате пострадала природа.

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