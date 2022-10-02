Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Сумы" в своем facebook.

В результате обстрелов отсутствует мобильная связь и электроснабжение, повреждены линия электропередач и газопровод.

Также разрушения получили 5 частных домов, повреждено здание школы, одно частное домовладение и хозяйственные постройки.

Жертв среди гражданского населения нет.

1 октября российские захватчики обстреляли из артиллерии Эсманскую громаду на Сумщине

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