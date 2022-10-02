Оккупанты обстреляли Сумщину, повреждены линия электропередач и газопровод
В воскресенье, 2 октября, россияне обстреляли из артиллерии и минометов Юнаковскую громаду Сумской области. В результате обстрелов повреждены линия электропередач и газопровод
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Сумы" в своем facebook.
В результате обстрелов отсутствует мобильная связь и электроснабжение, повреждены линия электропередач и газопровод.
Также разрушения получили 5 частных домов, повреждено здание школы, одно частное домовладение и хозяйственные постройки.
Жертв среди гражданского населения нет.
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