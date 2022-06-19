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Главная война с Россией Оккупанты обстреляли Сумщину: повреждены как минимум 10 домов

Оккупанты обстреляли Сумщину: повреждены как минимум 10 домов

19 июня, 2022 воскресенье
10:50
война с Россией

Россияне 19 июня дважды били по Сумщине из минометов, повредили по меньшей мере 10 домов и хозяйственные постройки

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.

Сегодня ночью враг дважды открывал огонь со своей территории по Середино-Будской громаде. С 4 до 5 утра и затем около 7.

Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда", - подчеркнул он.

В результате вражеского обстрела повреждено не менее 10 домов и хозяйственная постройка. Еще один дом разрушен из-за пожара после попадания российского боеприпаса.

Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

  • 17 июня оккупанты атаковали Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками, повреждены здания.

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Сумы
обстрелы
воєнні злочини Росії
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