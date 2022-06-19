Оккупанты обстреляли Сумщину: повреждены как минимум 10 домов
Россияне 19 июня дважды били по Сумщине из минометов, повредили по меньшей мере 10 домов и хозяйственные постройки
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграме.
Сегодня ночью враг дважды открывал огонь со своей территории по Середино-Будской громаде. С 4 до 5 утра и затем около 7.
Били из миномета по жилым кварталам города Середина-Буда", - подчеркнул он.
В результате вражеского обстрела повреждено не менее 10 домов и хозяйственная постройка. Еще один дом разрушен из-за пожара после попадания российского боеприпаса.
Информацию о погибших и пострадавших уточняют.
- 17 июня оккупанты атаковали Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками, повреждены здания.
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