Оккупанты обстреляли Сумщину минометами с территории РФ
Утром 28 мая оккупанты 10 раз обстреляли пограничники Сумщины из минометов
Об этом сообщило Оперативное командование "Север" в фейсбуке .
"Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумщины с российской территории. В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лечачев, вероятно из миномета 120мм калибра", - говорится в заявлении.
Потерь среди украинских военных и техники нет.
- 28 мая оккупанты 37 раз обстреляли Сумщину с территории РФ и разрушили сельхозпредприятие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное