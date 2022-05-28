Об этом сообщило Оперативное командование "Север" в фейсбуке .

"Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумщины с российской территории. В 10:19 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов в направлении Бояро-Лечачев, вероятно из миномета 120мм калибра", - говорится в заявлении.

Потерь среди украинских военных и техники нет.

28 мая оккупанты 37 раз обстреляли Сумщину с территории РФ и разрушили сельхозпредприятие.

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