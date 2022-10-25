Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, зафиксировано 7 прилетов
Во вторник, 25 октября, оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, наблюдатели зафиксировали 7 прилетов в районе населенного пункта Стариково
Об этом сообщает оперативное командование "Север" в своем facebook.
Прилёты зафиксированы с 15:50 до 16:10. Обстрелы произошли с территории РФ, предположительно из миномета 82 мм.
ОК "Север" отмечает, что потерь среди личного состава и техники нет, о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
- За сутки, 24 октября, оккупанты обстреляли из минометов, артиллерии и стрелкового оружия четыре общины на Сумщине.
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