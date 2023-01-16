Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов и стрелкового оружия
В понедельник, 16 января, россияне обстреляли Шалыгинскую и Дружбовскую общины в Сумской области из минометов и стрелкового оружия
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Отмечается, что по Шалыгинскому обществу враг открывал огонь из стрелкового оружия, зафиксировано 7 очередей. В свою очередь по Дружбовской общине россияне ударили из минометов, всего было 9 прилетов.
Живицкий сообщил, что обошлось без жертв среди населения.
- 16 января стартовало совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск.
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