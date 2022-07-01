Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов: 17 прилетов
В Сумской области утром 1 июля россияне обстреляли Эсманскую общину из минометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Ночь на 1 июля прошла спокойно. Но утро снова началось с вражеского обстрела: россияне в семь утра били по Эсманской общине - 17 минометных прилетов", - подчеркнул он.
Погибших в результате российских обстрелов нет.
- 30 июня войска РФ били по Белопольской и Новослободской общинах Сумской области. Были зафиксированы 30 минометных выстрелов.
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