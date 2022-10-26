Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: пострадала гражданская инфраструктура
В Сумской области после 21:00 25 октября россияне обстреляли Зноб-Новгородскую общину и повредили гражданскую инфраструктуру
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
Вечером 25 октября зафиксировали 12 артиллерийских прилетов по Зноб-Новгородской ОТГ. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.
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25 октября россияне 12 раз обстреляли Сумскую область, выпустив 106 снарядов.
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