Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел арт и минометный огонь. С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Бу , – подчеркнул он.

В 6:30 27 мая оккупанты обстреляли из самоходных артиллерийских установок окрестности Старых Приговоров Белопольской общины.

Огонь открывался с территории РФ. В результате обстрела никто не пострадал.

В ночь на 25 мая Россия ударила ракетами в Сумскую область, повредив около 20 домов и линию электропередач.

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