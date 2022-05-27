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Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома

27 мая, 2022 пятница
09:54
война с Россией

В Сумской области 27 мая оккупанты обстреляли Середино-Буду и Старые Вырки с территории РФ, повредив частные дома

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Сумщина. Ночь с 26 на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел арт и минометный огонь. С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Бу , – подчеркнул он.

В 6:30 27 мая оккупанты обстреляли из самоходных артиллерийских установок окрестности Старых Приговоров Белопольской общины.

Огонь открывался с территории РФ. В результате обстрела никто не пострадал.

  • В ночь на 25 мая Россия ударила ракетами в Сумскую область, повредив около 20 домов и линию электропередач.

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