Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии и минометов: повреждены дома
В Сумской области 27 мая оккупанты обстреляли Середино-Буду и Старые Вырки с территории РФ, повредив частные дома
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Сумщина. Ночь с 26 на 27 мая не прошла тихо. Враг со своей территории снова вел арт и минометный огонь. С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района. Повреждены частные дома мирных жителей в окрестностях Середино-Бу , – подчеркнул он.
В 6:30 27 мая оккупанты обстреляли из самоходных артиллерийских установок окрестности Старых Приговоров Белопольской общины.
Огонь открывался с территории РФ. В результате обстрела никто не пострадал.
- В ночь на 25 мая Россия ударила ракетами в Сумскую область, повредив около 20 домов и линию электропередач.
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