Оккупанты обстреляли Старобельск: есть погибший, спасатели тушат пожары

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.



"Старобельск: спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. В настоящее время 6 человек спасены, 1 - погиб, работы продолжаются", - говорится в сообщении.





























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