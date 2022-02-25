Оккупанты обстреляли Старобельск: есть погибший, спасатели тушат пожары
Российские оккупационные войска произвели обстрел города Старобельск в Луганской области, в результате чего погиб один человек
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.
"Старобельск: спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. В настоящее время 6 человек спасены, 1 - погиб, работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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