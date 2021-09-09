Оккупанты обстреляли следователей СБУ из запрещенных минометов

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

Сотрудники попали под обстрел в Трехизбенке.



Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов.

Россияне стреляли из запрещенных крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы остались живы.

Спецслужба продолжает собирать доказательства по делу о факте обстрела украинских позиций.



Российские войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Примененная артиллерия калибра 122 мм повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села.