Оккупанты обстреляли следователей СБУ из запрещенных минометов
Оперативно-следственная группа Службы безопасности Украины, работавшая у линии фронта на Луганщине, попала под обстрел террористов "ЛНР"
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
Сотрудники попали под обстрел в Трехизбенке.
Там офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину оккупантов в обстрелах мирных населенных пунктов.
Россияне стреляли из запрещенных крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы остались живы.
Спецслужба продолжает собирать доказательства по делу о факте обстрела украинских позиций.
Российские войска вечером 8 сентября обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка. В результате атаки получили ранения шесть украинских военнослужащих.
Примененная артиллерия калибра 122 мм повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села.
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