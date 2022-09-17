Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что на территории станции повреждено оборудование, вспыхнул пожар. Его сейчас тушат спасатели.

Из-за обстрела ТЭС возникли перебои водоснабжения в городе Николаевка, где и расположена станция.

"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - пишет Кириленко.

Ранее оккупанты обстреляли сразу три города Донецкой области