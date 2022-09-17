Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, в Николаевке начались перебои с водоснабжением
Россияне обстреляли теплоэлектростанцию в Николаевке, из-за чего в городе возникли перебои с водоснабжением
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что на территории станции повреждено оборудование, вспыхнул пожар. Его сейчас тушат спасатели.
Из-за обстрела ТЭС возникли перебои водоснабжения в городе Николаевка, где и расположена станция.
"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - пишет Кириленко.
- Ранее оккупанты обстреляли сразу три города Донецкой области
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