Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди

Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в фейсбуке.

"Среда, 7 сентября. У нас опять недоброе утро. Два попадания. Черевковка, школа №4. К счастью, без жертв. Ул. Торская, дом 43. "Сложился" подъезд. Под завалами могут быть люди. Ведутся спасательные работы. Количество пострадавших пока неизвестно. От ударной волны досталось и соседним домам", - пишет Лях.

Также глава городской военно-гражданской администрации Славянска сообщил о разрушении многоэтажек и школы.

"Еще один результат утреннего прилета. Химик, ул. Донская. Пострадали многоэтажные дома. В том числе школа №9. Выбиты стекла, оборваны провода. Берегите себя! Не забывайте о возможности эвакуироваться!" - говорится в сообщении.

В ночь с 6 на 7 сентября россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области, раненых и погибших нет.

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