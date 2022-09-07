Оккупанты обстреляли Славянск: ударили по школам и жилым домам, под завалами могут быть люди
Сегодня, 7 сентября, российские оккупанты обстреляли Славянск. В одном из домов разрушен подъезд, под завалами могут быть люди
Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в фейсбуке.
Также глава городской военно-гражданской администрации Славянска сообщил о разрушении многоэтажек и школы.
- В ночь с 6 на 7 сентября россияне дважды обстреляли гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области, раненых и погибших нет.
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