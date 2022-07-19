Оккупанты обстреляли Славянск: ранены мирные жители, под завалами зданий остаются люди
Российские войска обстреляли Славянск, в результате 4 взрывов повреждены многие гражданские дома и ранены мирные жители
Об этом сообщил мэр Славянская Вадим Лях в фейсбуке.
По словам мэра, сегодня снова обстреляли Славянск, информация о пострадавших уточняется, поскольку под завалами домов могут находиться люди.
"К сожалению, Славянск снова обстреляли. 4 взрыва, много поврежденных домов, люди под завалами, есть трехсотые. К счастью, пока без жертв. Уточняем информацию. Держимся, мы - вместе, берегите себя", - сказал Лях в видеообращении .
В настоящее время проводятся спасательные работы.
- Российские оккупанты 19 июля обстреляли центральную часть Краматорска в Донецкой области, погиб по меньшей мере один человек.
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